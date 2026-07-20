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Marmaris'te denizde erkek cesedi bulundu

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Marmaris Halk Plajı açıklarında deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir kişi ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkarılan 35-40 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği henüz tespit edilemeyen ceset, otopsi için Marmaris Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde deniz yüzeyinde hareketsiz halde bulunan kimliği belirsiz erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Marmaris Halk Plajı açıklarında deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince botla denizden çıkarılan ve 35-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Marmaris Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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