Muğla'da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir çöp kamyonunun çarptığı 43 yaşındaki Gülderen Türkmen, hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Beldibi Mahallesi'nde G.K. (43) idaresindeki Marmaris Belediyesine ait çöp kamyonu, çöp aldıktan sonra hareket ettiği sırada Gülderen Türkmen'e çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Türkmen, Marmaris Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
