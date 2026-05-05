Haberler

Marmaris'te devrilen beton mikseri ulaşımı aksattı

Marmaris'te devrilen beton mikseri ulaşımı aksattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kontrolden çıkan bir beton mikserinin devrilmesi sonucu Menteşe-Marmaris kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Kazada yaralanan olmadı, ekipler yolda güvenlik önlemleri aldı ve trafiği kontrollü şekilde sağladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kontrolden çıkan beton mikserinin devrilmesi sonucu kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.

Menteşe-Marmaris kara yolu Karadere mevkisinde ilçe merkezine doğru ilerleyen Hasan Uybadın (32) idaresindeki 48 DB 372 plakalı beton mikseri devrildi.

Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı.

Kaza sırasında mikserden yola dökülen harç, görevlilerin çalışmasıyla temizlendi.

Devrilen araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Aracın kaldırılmasının ardından kara yolunda trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu

Fenerbahçe başkanlığına adaylığını resmen ilan etti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız

Arda Güler'in yanına bir Türk daha! İşte Real Madrid'in büyük hayali
Oyuncu Mehmet Aslantuğ, annesini son yolculuğuna uğurladı

Ünlü oyuncunun acı günü
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali öncesi yaprak dökümü

Sezon finali öncesi yaprak dökümü! Aralarında başrol de var
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı