Muğla açıklarında balıkçı teknesinde yaralanan kişiye tıbbi tahliye

Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde yaralanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında balıkçı teknesinde bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
