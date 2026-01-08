Haberler

Alkollü sürücünün kullandığı otomobilin motosiklete çarptığı kaza kamerada: 2 yaralı

Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı. Alkollü olduğu belirtilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Marmaris'in Beldibi Mahallesi 67'nci Sokak'ta meydana geldi. A.A.'nın kullandığı 48 AUL 419 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen A.D. yönetimindeki 48 AZB 614 plakalı motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü A.D. ile arkasındaki Y.A.A. savrularak önce otomobilin üzerine ardından asfalta düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulanslarla Y.A.A. Marmaris Devlet Hastanesi, A.D. ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Yapılan muayenede alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü A.A. gözaltına alındı. A.A.'nın polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

