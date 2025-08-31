Marmaris'te 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmaris İlçesi Armella Koyu mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botları ve Turunç Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından 4'ü çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.