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Marmaris'e "MSC Divina" kruvaziyeriyle 3 bin 899 turist geldi

Marmaris'e 'MSC Divina' kruvaziyeriyle 3 bin 899 turist geldi
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Muğla'nın Marmaris ilçesine Panama bayraklı MSC Divina kruvaziyeriyle 3 bin 899 turist geldi. Turistler ilçedeki tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine, Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyerle 3 bin 899 turist geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen 333 metrelik gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide 3 bin 899 yolcu ve 1276 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi. Dalyan Kaunos ve günübirlik koy turlarına da çok sayıda turist katıldı.

"MSC Divina"nın bir sonraki durağının İtalya'nın Napoli Limanı olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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