Marmaris Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu: 13 Kişi Gözaltında

MUĞLA'nın Marmaris Belediyesi'nde imar ile ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı iddiasıyla polis tarafından düzenlenen 13 kişinin gözaltına alındığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, belediyede görevli mühendis T.D.'ye 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yapılması ve şüphelilerin evlerindeki aramalar yer alıyor.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Marmaris Belediyesi'nde görevli bazı personelin otel, restoran ve işletmelerin yeni iskan ile ruhsat süreçlerinde usulsüzlük yapıp, maddi menfaat temin ettikleri iddiaları araştırıldı. Belediye içerisindeki bazı yöneticilerin, kendi belirledikleri personel üzerinden işlemleri yönlendirip çıkar sağladıkları da öne sürüldü. Yürütülen soruşturma kapsamında gece saatlerinde İmar Müdürlüğü'nde görevli bir personel, 4 bin dolar rüşvet aldığı sırada polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin evleri, iş yerleri ve Marmaris Belediyesi'ndeki ofislerinde eş zamanlı arama kararı çıkarıldı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖZALTINDA

Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H., İmar Müdürü İ.P., mühendisler V.Ç., T.D. ve C.C., Zabıta Müdür Vekili M.K., esnaf T.K., muhtar F.T., müteahhit M.G., muhasebeci F.K., serbest meslek sahibi M.Ş. ile belediye çalışanları N.C. ve H.P., gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, yüklü miktarda para ve döviz ele geçirildi.

Öte yandan, T.D.'nin rüşvet alırken suçüstü yakalanması ve şüphelilerin evlerindeki aramaların polis ekipleri tarafından görüntülenip, kayıt altına alındığı belirtildi.

