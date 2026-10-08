Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, AA Marmaris Bürosu'nda kent gündemini görüştü

Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, AA Marmaris Bürosu'nda kent gündemini görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Anadolu Ajansı (AA) Marmaris Bürosu'nu ziyaret ederek başmuhabir Sabri Kesen ile görüştü. Kent gündemi, projeler ve ilçenin geleceğine yönelik çalışmaların ele alındığı görüşmede Ünlü, Kesen'e teşekkür etti.
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Anadolu Ajansı (AA) Marmaris Bürosu'nu ziyaret etti.
Ziyarette AA başmuhabiri Sabri Kesen ile bir araya gelen Ünlü, kentin gündemi, yürütülen projeler ve ilçenin geleceğine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Marmaris'in gelişimi ve yerel yönetim hizmetlerinin ele alındığı görüşmede Başkan Ünlü, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Kesen'e teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.
Kaynak: AA