Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, AA Marmaris Bürosu'nda kent gündemini görüştü

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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Anadolu Ajansı (AA) Marmaris Bürosu'nu ziyaret etti.

Ziyarette AA başmuhabiri Sabri Kesen ile bir araya gelen Ünlü, kentin gündemi, yürütülen projeler ve ilçenin geleceğine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Marmaris'in gelişimi ve yerel yönetim hizmetlerinin ele alındığı görüşmede Başkan Ünlü, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Kesen'e teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA