Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye Protesto Nedeniyle Dava Açıldı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye Protesto Nedeniyle Dava Açıldı
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Muğla'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturmalara tepki amacıyla düzenlenen protestoda, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün polise saldırdığı iddiasıyla hakkında dava açıldı.

MUĞLA'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturmalara tepki amacıyla düzenlenen protestoya katılıp polise saldırdığı öne sürülen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile birlikte 4 kişi hakkında dava açıldı.

Muğla'da 19 Mart tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 86 kişinin gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan CHP'liler, basın açıklamasının ardından Muğla Adliyesi'ne doğru yürüdü. Protesto sırasında sıkılan biber gazından etkilenen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, iddiaya göre, polis kalkanına yumruk atarak bağırdı. Muğla Adliyesi önünde meydana gelen olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında kamu görevlisine direnme ve kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçlarından dava açıldı. CHP Muğla Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan hakkında kamu görevlisine direnme ve kamu görevlisine karşı nitelikli yaralama, Marmaris Belediyesi özel güvenlik sorumlu amiri Ahmet Cemay Kocahan, belediye basın personeli Yağız Kalakoğlu ve CHP Muğla İl Başkan Yardımcısı Mehmet Barut hakkında da kamu görevlisine direnme suçundan dava açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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