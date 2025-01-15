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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Gazeteciler Günü'nü Kutladı
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçe basın mensuplarıyla bir araya gelerek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Ünlü, gazetecilerin kamu adına önemli bir rol oynadığını ve eleştirilerin kendileri için yol gösterici olduğunu belirtti. Ayrıca ilçenin imar sorunlarına değinerek, köylülerin uzun süredir çözülemeyen sorunlarına dikkat çekti.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ünlü, Marmaris Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Siteler Mahallesi'ndeki bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazeteciliğin kamu adına en önemli mesleklerden olduğunu ifade eden Ünlü, "Gecikmeli de olsa gazetecilerin günlerini kutlamak bir arada olmak güzel. Son zamanlarda gündem dolayısıyla sık sık bir aradayız. Sizlerin elimizden geldiğince yanınızdayız. Eleştirileriniz bize yol gösteriyor, eleştirilmekten korkmuyoruz." dedi.

Marmaris'in imar sorunlarına da değinen Ünlü, yat çekek yeri ve iskeleler için bazı kurumların imar durumlarına bakmaksızın izin vermesini eleştirirken köylülerin sorunlarına ise yıllardır çözüm üretilmediğini kaydetti.

Etkinliğe belediye meclis üyeleri, ilgili birim personelleri ile yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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