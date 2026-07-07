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Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Ersan basın mensuplarıyla bir araya geldi

Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Ersan basın mensuplarıyla bir araya geldi
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Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan, göreve yeni atanmasının ardından ilçedeki basın mensuplarıyla tanışma toplantısında bir araya geldi. Adli süreçlerde doğru bilgilendirme vurgusu yapan Ersan, gazetecilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan, ilçede görev yapan ajans muhabirleri ve yerel basın temsilcileriyle tanışma toplantısında bir araya geldi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Marmaris'e atanan Ersan, adliye binasındaki buluşmada, Marmaris'in Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Basın mensuplarının doğru bilgiyi kamuoyuna aktarma noktasındaki sorumluluğuna değinen Ersan, adli süreçlerle ilgili doğru bilgilendirme konusunda gazetecilere her zaman yardımcı olacaklarını kaydetti.

Gazetecilerle ilçe hakkında bir süre sohbet ederek görüş alışverişinde bulunan Başsavcı Ersan, basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.???????

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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