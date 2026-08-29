Marmaris'te Yaralı Tekneci Tahliye Edildi
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarındaki teknede yaralanan 1 kişinin, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildiği bildirildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarındaki teknede yaralanan 1 kişinin, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildiği bildirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında özel teknede 1 kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.
Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, limanda bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA