Marmaray'da bir kadını saçlarını koklayarak taciz eden şüpheli yakalandı

Marmaray'da bir kadını saçlarını koklayarak taciz eden şüpheli yakalandı
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Marmaray'da bir kadını saçlarını koklayarak taciz eden şüpheli yakalandı
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İstanbul Marmaray'da oturarak yolculuk yapan bir erkek, ayakta bulunan ve kendisine arkası dönük olan kadına doğru eğilerek birkaç kez saçını koklamaya çalıştı. Başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler üzerine harekete geçen polis, kimliği belirlenen 48 yaşındaki şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Marmaray'da mide bulandıracak cinsten görüntüler kaydedildi.

GENÇ KADINI HERKESİN İÇİNDE TACİZ ETTİ

Bakırköy Marmaray durağında meydana gelen olayda, trende oturarak yolculuk yapan bir erkek, ayakta bulunan ve kendisine arkası dönük olan genç kadına doğru eğilerek birkaç kez saçını koklamaya çalıştı. Kadının ise bu sırada olup bitenden habersiz bir biçimde yolculuğuna devam ettiği görüldü.

Marmaray'da Taciz Olayı: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İNFİAL YARATTI

Bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınan o anlar, sosyal medyada kısa sürede infial yarattı.

Marmaray'da Taciz Olayı: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

YAKALANDI

Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kimliği belirlenen M.Ç. isimli 48 yaşındaki şüpheliyi Küçükçekmece'de yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Haberler.com / İlyas Kaçar - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıShef :

Bir hata yaptı, peki bu kadar yaymaya gerek var mıydı? Yanlış 10 gr. tahribat 1 kilo. yanlış yanlıştır, kimse doğru demiyor fakat bu şekilde ortaya seçilmesi çok yanlış bence

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Haber Yorumlarısezgin_duman:

hemen serbest bırakırlar başka zaman yıne aynısı yapar sapık herıf

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