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Marmaray'da intihar girişimi! Seferler gecikmeli yapılıyor

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Marmaray Yenikapı istasyonunda intihar girişimi yaşandı. Olay nedeniyle seferler tek hattan gecikmeli olarak yapılıyor. Marmaray'ı kullanmak isteyen yolcular, seferlerin çok fazla geciktiğini vurgulayarak şikayetlerini dile getirdi.

Marmaray'da son dönemde yaşanan intihar girişimlerine bir yenisi daha eklendi. Marmaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda saat 11.20'de meydana gelen intihar girişimi nedeniyle seferler tek hattan gecikmeli olarak yapılıyor.

SEERLER GECİKMELİ OLARAK YAPILIYOR

Marmaray'ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada "Saat 11.20'de Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.

Marmaray'da intihar girişimi! Seferler gecikmeli yapılıyor

YOLCULAR PERİŞAN

Marmaray'da yaşanan üzücü olayın ardından yolcular, seferlerin 1 saat kadar geciktiğini ileri sürerek sosyal medyadan isyan etti.

Marmaray'da intihar girişimi! Seferler gecikmeli yapılıyor

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Güncel

Marmaray İntihar Güncel Haberler

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