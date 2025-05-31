Marmaray'da Darbedilen Anneye Psikososyal Destek

Marmaray'da Darbedilen Anneye Psikososyal Destek
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da Marmaray'da darbedilen D.E.'nin çocuklarına psikososyal destek sağlamak için çalışma başlattı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da iki çocuğuyla bindiği Marmaray'da çıkan arbedede darbedilen D.E.'nin (46), çocuklarına psikososyal destek verilmesi için harekete geçti.

Bakanlıktan alınan bilgilere göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan 'Marmaray'da iki çocuğunun yanında darbedildi' şeklindeki haber ve paylaşımlar sonrası çocuklara psikososyal destek verilmesi için İl Müdürlüğü ekiplerine talimat verdi. Bakan Göktaş'ın talimatı sonrası harekete geçen İl Müdürlüğü ekipleri, aileye ulaşarak çalışmalara başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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