Marmaray'da çirkin olay! Yer vermemekle suçladığı Arap aileye küfürler savurdu, çocuklar korkudan ağladı - Haberler

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Marmaray'da çirkin olay! Yer vermemekle suçladığı Arap aileye küfürler savurdu, çocuklar korkudan ağladı

Haberler.com - Emre İliksiz - Güncel
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İstanbul'da Marmaray'da yolculuk yapan 60'lı yaşlardaki bir kişi, kendisine yer vermemekle suçladığı Arap bir aileye bağırarak küfür ve hakaretler savurdu. Kamerayla anbean kaydedilen o anlarda küçük çocukların ise korkarak ağladığı görüldü.

Türkiye'deki sığınmacı sorunu gündemde yerini korurken zaman zaman bir takım çirkin olaylar yaşanıyor. İstanbul'da Marmaray'da çekilen görüntülerde 60'lı yaşlardaki bir kişinin Arap asıllı olduğu öğrenilen çocuklu bir aileye yönelik küfürleri sosyal medyada gündem oldu.

AİLEYE HAKARETLER SAVURDU

Twitter'da paylaşılan görüntülerde, söz konusu aileyi kendisine yer vermemekle suçlayan kişi, çevredekilerin uyarılarına aldırmadan hakaretler savurmaya devam etti. O sırada çocukların ise korkup ağladığı görüldü.

"BUNLAR ADAMIN BAŞINI BELAYA SOKAR"

Olay sırasında çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı şahıs, "Şerefsizlere bak, adam 70 yaşında kalkıp yer veriyor. Akıllı olun. Ahlaksız bunlar anlasınlar. Siz de bunlara destek olun. Ene Arabi he? Terbiyesiz, şerefsizler. Bunlar hakikaten adamın başını belaya sokar." dedi.

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

İstanbul, Marmaray, Güncel, Haberler

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