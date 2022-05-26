Marmaray'da çirkin olay! Yer vermemekle suçladığı Arap aileye küfürler savurdu, çocuklar korkudan ağladı - Haberler

Türkiye'deki sığınmacı sorunu gündemde yerini korurken zaman zaman bir takım çirkin olaylar yaşanıyor. İstanbul'da Marmaray'da çekilen görüntülerde 60'lı yaşlardaki bir kişinin Arap asıllı olduğu öğrenilen çocuklu bir aileye yönelik küfürleri sosyal medyada gündem oldu.

AİLEYE HAKARETLER SAVURDU

Twitter'da paylaşılan görüntülerde, söz konusu aileyi kendisine yer vermemekle suçlayan kişi, çevredekilerin uyarılarına aldırmadan hakaretler savurmaya devam etti. O sırada çocukların ise korkup ağladığı görüldü.

"BUNLAR ADAMIN BAŞINI BELAYA SOKAR"

Olay sırasında çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı şahıs, "Şerefsizlere bak, adam 70 yaşında kalkıp yer veriyor. Akıllı olun. Ahlaksız bunlar anlasınlar. Siz de bunlara destek olun. Ene Arabi he? Terbiyesiz, şerefsizler. Bunlar hakikaten adamın başını belaya sokar." dedi.