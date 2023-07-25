Marmaray 10 Yılda 1 Milyar Kişi Taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray'ın 10 yılda 1 milyar kişi taşıdığını ve büyük bir yatırım ve işletme başarısı olduğunu açıkladı. Marmaray, dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip olup, yolcu taşımacılığının yanı sıra yük taşımacılığında da önemli bir rol oynamaktadır.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Marmaray'ı 10 yılda tam 1 milyar kişi kullandı. Marmaray, 64 ülkeden oluşan 745 milyonluk Avrupa Kıtası nüfusundan daha fazla yolucuyu taşımış durumda. Bu bir yatırım ve işletme başarısıdır" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Marmaray'ın sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en önemli demiryolu projelerinden biri olduğunu belirten Uraloğlu, "Marmaray'ı 10 yılda tam 1 milyar kişi kullandı. Marmaray, 64 ülkeden oluşan 745 milyonluk Avrupa Kıtası nüfusundan daha fazla yolucuyu taşımış durumda. Bu bir yatırım ve işletme başarısıdır. Marmaray 60,46 metre derinliği ile raylı sistemler tarafından kullanılan dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip. İlk etapta 5 istasyonla seferlere başlanan Marmaray, bugün 76,6 kilometre uzunluğunda 43 istasyonla vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Günlük 287 sefer ve 877 bin 72 yolcu kapasitesi bulunan Marmaray'ın tren işletmeciliğinde 34 adet 10 vagonlu, 20 adet 5 vagonlu olmak üzere toplam 54 adet tren setinde toplam 440 vagonluk araç filosu bulunuyor. Gebze- Halkalı arasındaki seyahat süresini 108 dakikaya düşüren Marmaray'da 10 yılda taşınan yolcu sayısı 1 milyara ulaştı. 2023 yılında ise Marmaray ile yaklaşık 203 milyon yolcu taşınması hedefleniyor" ifadelerini kullandı.

Marmaray'ı, Asya'dan Avrupa'ya giden yük trenlerinin de kullandığını anımsatan Uraloğlu, "Marmaray, yurt içi yük taşımacılığında da çığır açtı. 8 Mayıs 2020 tarihinde, Gaziantep'ten Çorlu'ya plastik hammadde taşıyan yük treni, Marmaray'dan geçerek Marmaray'ı kullanan ilk yurt içi yük treni oldu. Marmaray boğaz tüp geçişinden bugüne kadar 3 bin 29 yük treni geçerken bu trenlerden 1610'u Avrupa yönüne, 1419'u ise Asya yönüne geçti ve çoğu ihracat yükü taşıdı. Derince-Tekirdağ feribotu aktarması ile yapılan yük taşımaların Marmaray ile kesintisiz olarak yapılmasıyla ara elleçleme ve feribot maliyetleri ortadan kaldırılırken hem zaman hem maliyet açısından rekabet edilebilir taşıma tarifeleri oluşturuldu" açıklamasında bulundu.