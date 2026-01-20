Haberler

Tekirdağ'da Marmaraereğlisi sahilinde deniz suyu çekildi

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde deniz suyunun 10 metre çekilmesi sonucu daha önce su altında kalan alanlar ortaya çıktı. Uzmanlar, bu durumun meteorolojik nedenlerden kaynaklandığını ve tedirginlik yaratacak bir durum olmadığını belirtti.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde deniz suyunda çekilme meydana geldi.

İlçe merkezindeki sahilde deniz suyu 10 metre çekildi.

Çekilme sonucu daha önce su altında kalan alanlar ortaya çıktı.

İlçe sakinleri, denizdeki çekilme sonucu ortaya çıkan durumu cep telefonlarıyla görüntüledi.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, AA muhabirine, çekilmenin meteorolojik bir durumdan kaynaklandığını söyledi.

İnsanların denizin çekilmesinden dolayı tedirginlik yaşamasına gerek olmadığını ifade eden Eroğlu, "Bu durum, dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle ortaya çıkan hadisedir. Özellikle alçak kıyılarda çekilmeler belirgin şekilde gözükmektedir." dedi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
