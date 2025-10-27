Marmara ve Kuzey Ege'de Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ile Kuzey Ege'de öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden İzmir, Manisa, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Vatandaşların, kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.