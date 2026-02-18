Haberler

Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyıları için kuvvetli fırtına uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyıları için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Ulaşımda aksamalara ve çeşitli olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Kocaeli çevreleriyle Sakarya'nın kuzeyinde batı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, Zonguldak ve Bartın kıyıları ile akşam saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop'ta batı ve güneybatı yönlerden fırtına bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

