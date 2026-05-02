Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz'de Fırtına Uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi ile Batı Karadeniz'deki denizler için fırtına uyarısı verdi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Batı Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nde rüzgarın, yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Fırtınanın, 4 Mayıs pazartesi günü saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği de belirtildi. Yetkililer, ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

