Marmara ve Batı Karadeniz için 'fırtına' uyarısı

MARMARA İÇİN 'FIRTINA' UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen rüzgarın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,

