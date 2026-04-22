Marmara Üniversitesi öğrencilerinden ruh ve sinir hastalıkları hastanesine kitap desteği

Marmara Üniversitesi öğrencileri ile akademisyenlerin öncülüğünde yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastalar için oluşturulan kitaplığa yüzlerce kitap bağışlandı.

Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri ile Bilgi Yönetimi Kulübü üyeleri tarafından hayata geçirilen "6 Şubat Kitaplığı" projesi kapsamında toplanan kitaplar, hastanede düzenlenen törenle teslim edildi.

Kitaplıkta, özellikle sonu iyi biten kurgu eserler, kişisel gelişim kitapları ve nitelikli çocuk edebiyatı eserleri yer alıyor.

Projeye ilişkin açıklamada bulunan Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehlika Karagözoğlu, öğrencilerle birlikte hastane kütüphanelerine dikkati çekmek ve hastalara destek olmak amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi.

Üniversitenin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde kütüphanecilik ve arşivcilik eğitiminin yanı sıra bibliyoterapi alanında da çalışmalar yürüttüklerini belirten Karagözoğlu, "Kitapların iyileştirici gücünü insanlarla buluşturmaya çalışıyoruz. Bu projeyle hem hastane kütüphanelerine olan ihtiyacı göstermek hem de burada tedavi gören hastalara destek olmak istedik." dedi.

Karagözoğlu, projeye yayınevleri, gönüllüler ve öğrencilerin destek verdiğini kaydetti.

Projenin kurucusu öğrenci Zeynep Rabia Yıldız ise Kahramanmaraşlı olduğunu ve 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşların anısına projeyi başlattığını ifade etti.

Kasım-Aralık döneminde çalışmalara başladıklarını belirten Yıldız, "Bugüne kadar 546 kitabı hastanenin yatılı bölümüne bağışladık. Umarım kitaplar hastalara şifa olur ve iyileşme süreçlerine katkı sağlar." diye konuştu.