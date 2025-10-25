Marmara Üniversitesi'nde 'Popüler Kültür ve Eğitimde Ön Yargı' Güz Okulu Başladı

Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü ile Uluslararası İslam Düşünce Enstitüsü (IIIT) işbirliğiyle düzenlenen "Autumn School 2025 - Bias in Popular Culture and Education" (Güz Okulu 2025 - Popüler Kültür ve Eğitimde Ön Yargı) programı başladı.

Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin son sınıfları ve kariyerlerinin başındaki akademisyenler için tasarlanan iki günlük programda, popüler kültür, medya, eğitim ve yapay zeka alanlarında ön yargının nasıl üretildiği ve yeniden üretimi ele alınacak.

Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hasan Korkut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güz Okulunda medya, eğitim ve yapay zeka gibi alanlarda ön yargının, özellikle Müslüman karşıtlığının (İslamofobi) üretiliş ve yayılış biçimlerini derinlemesine incelemeyi ve bu konularda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

"Uzmanlık alanlarından ilgili ön yargı örneklerini ortaya koyacaklar"

Korkut, IIIT'nin Londra merkezinden Dr. Enes Şeyh Ali'nin popüler kültürde ön yargı, Müslüman karşıtlığı, sinema, sanat, edebiyat, görsel ve işitsel metinlerde imaj üretimi konularında uzmanlaşmış önemli bir isim olduğunu, Güz Okulu fikrinin, kendisiyle yapılan istişareler sonucunda ortaya çıktığını aktardı.

Farklı kurumlardan uzmanların da programda konuşmacı olarak katılım sağlayacağını belirten Korkut, "Sinemada ve medyada işlenen ön yargılar hakkında konuşmacılarımız olacak. Daha sonra da eğitim ve özellikle yapay zekada ön yargının nasıl insanlara empoze edildiğine yönelik bir seminerimiz olacak. Uzmanlarla beraber yapacağımız oturumlarda hocalarımız hem bu dersler, seminerler üzerine izlenimlerini paylaşacaklar hem de kendi uzmanlık alanlarından ilgili ön yargı örneklerini ortaya koyacaklar." şeklinde konuştu.

Hasan Korkut, özellikle lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki genç araştırmacılarda konuyla ilgili duyarlılık ve eleştirel düşünme yeteneği oluşturmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Programın açılışında Uluslararası İslam Düşüncesi Enstitüsü (IIIT) Akademik Danışmanı Dr. Enes Şeyh Ali'nin mesajı okundu.

Disiplinler arası bir araştırma alanı sunuyor

Program, bilgi üretimi, kamusal söylem, pedagoji ve yapay zeka alanlarında ön yargının yapısal ve duygusal boyutlarına dair disiplinler arası bir araştırma alanı sunuyor.

İlk gün "Popüler Kültürde Ön Yargı" teması ele alınıyor. Programın ilk oturumunda Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Hasan Ramazan Yılmaz "Popüler Algılar ve Sinemada Önyargı" başlıklı sunum yapacak. Ardından TRT World'den Dr. Tarek Cherkaoui "Medya ve Önyargı" üzerine konuşacak.

Günün devamında Dr. Öğretim Üyesi Betül Özel Çiçek moderatörlüğünde düzenlenen uzman panelinde, Dr. Öğretim Üyesi M. Bedreddin Toprak, Dr. Öğretim Üyesi Halime Kökçe ve Dr. Öğretim Üyesi Ertuğrul Zengin, popüler kültür ve medyada ön yargının farklı boyutlarını değerlendirecek.

Programın ikinci günü "Eğitimde ve Yapay Zekada Ön Yargı" temasıyla devam edecek. Etkinlik, öğrenci sunumları ve kişisel deneyim paylaşımlarıyla sona erecek.