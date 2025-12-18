Haberler

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 9. Dünya Arapça Günü Şenlikleri düzenlendi

Güncelleme:
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen 9. Dünya Arapça Günü Şenlikleri, öğrencilerin sahne sanatları ve interaktif stantlarla dolu etkinlikleriyle gerçekleştirildi. Dekan Prof. Dr. İsmail Safa Üstün, şenliklerin gelecekte daha kapsamlı olacağını belirtti.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hazırlık Platformunca düzenlenen 9. Dünya Arapça Günü Şenlikleri, öğrencilerin hazırladığı etkinlikle gerçekleştirildi.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Raşit Küçük Konferans Salonu'nda düzenlenen şenlik kapsamında öğrenciler tarafından sahne sanatları hazırlandı, çeşitli interaktif stantlar ve sanat sergileri kuruldu, Arapçanın dil, kültür ve sanat boyutu çok yönlü ele alındı.

Programın açılışında konuşan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Safa Üstün, gelenek halini alan Dünya Arapça Günü Şenlikleri'nin bu sene 9'uncusunu icra ettiklerini söyledi.

İlerleyen senelerde daha gelişmiş ve derinleşmiş şenlikler yapacaklarını belirten Üstün, "Akademik yılın başında yine burada, bu salonda hep birlikte olmuştuk. Üç aya yakın bir zaman geçti. Eminim ki o zamandan bu zamana Arapça konusunda bayağı mesafe kat ettiniz. Daha da önemlisi, büyük umutlarla ve beklentilerle fakültemize geldiniz. İnşallah bu umutlarınızı burada bulmuşsunuzdur. Bizler hep çeşitli vasıtalarla, birimlerimizle sizlerin durumunuzu, tepkilerinizi öğrenmeye, anlamaya, varsa problemleri tespit edip çözmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazırlık Platformu Başkanı Musa Akyüz de Arapçanın sadece iletişim dili olmadığını, ilmi geleneğin de anahtarı olduğunu dile getirdi.

Hazırlık yılının ardından öğrencilerin Arap ülkelerinde eğitim kampları ve Mevlana Değişim Programı gibi imkanlarla dili yerinde öğrenme fırsatı bulduğunu kaydeden Akyüz, Dünya Arapça Günü Şenlikleri'nin de öğrenilenlerin teoriden pratiğe döküldüğü alanlardan biri olduğunu anlattı.

Programa, Üsküdar Müftüsü İbrahim Kapancı, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
