Marmara Park AVM 13. Yılını Ücretsiz Konserle Kutlayacak

Marmara Park Alışveriş Merkezi (AVM), 13 Eylül'de gerçekleşecek konserle 13. yılını kutlayacak.

AVM'den yapılan açıklamaya göre, 19.45'te başlayacak etkinlikte, Niyazi Koyuncu, Selçuk Balcı ve Şevval Sam sevilen şarkılarını yorumlayacak.

Halka açık ve ücretsiz düzenlenecek konserde, sanatçılar, bireysel performanslarının ardından aynı sahneyi paylaşacak.