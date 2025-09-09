Marmara Park AVM 13. Yılını Ücretsiz Konserle Kutlayacak

Haberler

Marmara Park Alışveriş Merkezi, 13 Eylül'de Niyazi Koyuncu, Selçuk Balcı ve Şevval Sam'ın sahne alacağı bir konserle 13. yılını kutlayacak. Etkinlik halka açık ve ücretsiz olacak.

Marmara Park Alışveriş Merkezi (AVM), 13 Eylül'de gerçekleşecek konserle 13. yılını kutlayacak.

AVM'den yapılan açıklamaya göre, 19.45'te başlayacak etkinlikte, Niyazi Koyuncu, Selçuk Balcı ve Şevval Sam sevilen şarkılarını yorumlayacak.

Halka açık ve ücretsiz düzenlenecek konserde, sanatçılar, bireysel performanslarının ardından aynı sahneyi paylaşacak.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
