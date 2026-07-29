Haberler

Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
Kulisler yine yangın yeri! Gelecek Partisi'ni kapatan Davutoğlu ile ilgili 'AK Parti' iddiası

Bundan sonra ne yapacak? Çok konuşulacak "Erdoğan" iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal medyada içkili sofrasını paylaşan kişiye 'alkol yasağını ihlalden' 81 bin lira ceza

Paylaştığı içkili sofra başına bela oldu! Cezadan kurtulamadı
Altın dolu çantayı sahibine teslim ettiler! İşte karşılığında verilen ödül

Altın dolu çantayı sahibine teslim ettiler! İşte karşılığında verilen ödül
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu

MasterChef şampiyonu evinde ölü bulundu
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı

Eğitim camiasını sarsan rezillik! Okul müdürü tutuklandı
Tur atlamaya rağmen eleştirilerin hedefi: Taraftarlar ateş püskürüyor

Tur atlamaya rağmen eleştirilerin hedefi: Taraftarlar ateş püskürüyor
Giresun'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Mert Günok'tan Ederson'a gözdağı

Fenerbahçe taraftarı ''O olmasaydı turu geçmemiz çok zordu'' diyor