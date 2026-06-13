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Marmara'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını, heyelan ve ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olunması istendi.

Marmara'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik'te yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
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