Marmara'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

Marmara'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik'te yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.