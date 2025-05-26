Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan El İşi Faaliyetleri Sergisi

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan El İşi Faaliyetleri Sergisi
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Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlüler tarafından yapılan el işleri ve sanat eserlerinin sergilendiği sergi, Bakırköy Adliyesi'nde açıldı. Başsavcı Gümüş, serginin hükümlülerin yeteneklerini göstermesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülerin ahşap el ürünleri ile resim çalışmalarının yer aldığı "El İşi Faaliyetleri Sergisi", Bakırköy Adliyesi'nde açıldı.

Adliyenin atrium alanında açılan sergide, Marmara 1 ve 4 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülerin yaptığı çini, ahşap baskı, jel mum ve rölyef gibi ürünler yer aldı.

Serginin açılışına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Aydın, Bakırköy Adalet Komisyonu Üyesi Sadullah Güler, Marmara Cezaevinden sorumlu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Sarı, başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar ve cezaevi çalışanları ile adliye personeli katıldı.

Başsavcı Gümüş konuşmasında, adliyenin mükemmel bir sergiye ev sahipliği yaptığını belirterek, hükümlü ve tutukluların fırsat verildiğinde ortaya neler çıkarabileceklerini adliyede açtıkları sergiyle gösterdiklerini söyledi.

Cezaevlerinin sadece cezaların infazının yapıldığı yerler olmadığını ifade eden Gümüş, burada hükümlü ve tutuklulara topluma yeniden kazandırılmaları için her türlü eğitimin verildiğini anlattı.

Başsavcı Vekili Necip Sarı, cezaevlerini suç ve cezayla anılan yer olmaktan çıkarmaya çalıştıklarını belirterek, hükümlülerin ve tutukluların cezaevinde geçirdikleri süre boyunca eğitim, sanat ve diğer uğraşlarla günlerini doldurmalarını, dışarıdaki yaşamlarında da bu öğrendiklerini hayatlarına yansıtarak tekrar cezaevine dönmelerinin önüne geçilmesini sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Açılışta Necip Sarı, Başsavcı Gümüş ve Adalet Komisyonu Üyesi Güler'e hükümlülerin yaptığı ürünlerden hediye etti.

Marmara 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Özkan Özdemir de Sarı'ya hediye verdi.

Sergi, 30 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
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