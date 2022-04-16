Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı - Haberler

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Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin batısı için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

İSTANBUL (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin batısı için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin batısında görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Kırklareli, Edirne, Tekirdağ çevreleri ile zamanla Avrupa yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.


Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi, Meteoroloji, İstanbul, Güncel, Haberler

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