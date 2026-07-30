Marmara için ‘fırtına’ uyarısı
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi için fırtına beklendiği belirtildi.
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi için fırtına beklendiği belirtildi.
MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın kuzey yönlerden yarın ve 1 Ağustos Cumartesi günü Trakya ile İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da kuvvetli (40-60 km/sa) esmesinin beklendiği bildirildi. Yetkililer, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı