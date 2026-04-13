Haberler

Marmara Gölü yıllar sonra yeniden göçmen kuşları ağırlıyor

Marmara Gölü yıllar sonra yeniden göçmen kuşları ağırlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'da 2021'de tamamen kuruyan Marmara Gölü, bu yıl yağışlarla su tutmaya başladı ve göçmen kuşlar tekrar bölgeye döndü. Göl, çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yaparak Ege Bölgesi'nin önemli sulak alanlarından biri olmayı sürdürüyor.

Manisa'da 2021'de tamamen kuruyan, bu yıl yağışlarla yeniden su tutmaya başlayan Marmara Gölü, yeniden göçmen kuşlara yuva oldu.

Devlet Su İşleri tarafından 1945'te tarımsal sulama amacıyla, Saruhanlı, Salihli ve Gölmarmara ilçeleri arasında oluşturulan gölde su seviyesi yer yer 50 santimetreye kadar ulaştı.

Gölün canlanması doğal hayatı da hareketlendirdi. Kuruma öncesi tepeli pelikan, karabatak gibi farklı onlarca kuş türüne ve binlerce su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara, suyun gelmesiyle tekrar göçmen kuşları çekti.

Anadolu'da "allı turna" olarak bilinen flamingolar, karabatak, balıkçıl ve birçok göçmen kuş türü yeniden bölgede görülmeye başladı.

Göl biyolojik zenginliğiyle Ege Bölgesi'nin önemli sulak alanları arasında yer alıyor, birçok kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlıyor.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

