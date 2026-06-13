Haberler

Marmara Gölü'nde canlanan yaban hayat için uyarı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'da su seviyesinin yükselmesiyle canlanan Marmara Gölü'nde doğal yaşamı korumak için vatandaşlara uyarı yapıldı. Tekne, bot ve dron girişi yasaklanırken, kaçak avcılık ve yaban hayvanlarını rahatsız etmenin cezası 5 bin 943 lira olarak açıklandı.

Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, su seviyesinin yükselmeye başlamasıyla yaban hayatının yeniden canlandığı Marmara Gölü'nde doğal yaşamın korunması amacıyla vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, sulak alandaki doğal yaşamın korunmasının ortak sorumluluk olduğu belirtildi.

Açıklamada, bölgeye tekne, bot ve benzeri araçlarla girilmemesi, yaban hayvanlarına yaklaşılmaması, dronla görüntü alınmaması ve gürültü oluşturabilecek faaliyetlerden kaçınılması istendi.

Kaçak avcılığın yasak olduğunun aktarıldığı açıklamada, özellikle üreme ve göç dönemlerinde yaban hayatının rahatsız edilmesinin de mevzuat kapsamında yasak olduğu hatırlatıldı.

Kurallara aykırı davrananlara 5 bin 943 lira idari para cezası uygulanacağı belirtilen açıklamada, kaçak avcılık veya herhangi bir usulsüzlükle karşılaşılması halinde vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt

Bakan Gürlek'ten yaptırım listesine alınacağı iddialarına sert tepki

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ederson'dan sürpriz Fenerbahçe kararı

Ederson'dan sürpriz Fenerbahçe kararı
Yavaş ile Dervişoğlu arasında güldüren diyalog: Bizi iyice yaşlı yaptın

Dervişoğlu'nun ısrarına Yavaş'tan esprili yanıt
Iğdır'daki polis şiddeti iddiasına soruşturma: İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Iğdır'da gündem olan olay mercek altında
Erzurum'da acılı piknik: Köprüde barfiks çekerken dereye düşen genç hayatını kaybetti

Barfiks denemesi ölümle bitti
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özgür Özel, anket sonucu paylaştı

Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özel, anket sonucu paylaştı
TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı

TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı