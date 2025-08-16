Marmara Depremi'nin 26. Yılında Gölcük'te Tatbikat

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yıl dönümü kapsamında Gölcük'te arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. UMKE, DESSAT ve GESOTİM ekiplerinin katıldığı tatbikatta, senaryo gereği deprem sonrası arama kurtarma çalışması yapıldı. Programa birçok kişi katıldı ve etkinlik sonrasında hatıra fotoğrafı çekildi.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yıl dönümü kapsamında Gölcük'te arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

UMKE, Değirmendere Sualtı Topluluğu (DESSAT), Gölcük Arama Kurtarma Ekibi (GESOTİM) ve deniz polisinin katılımıyla senaryo gereği deprem sonrası arama kurtarma çalışması yapıldı.

Ekiplerin koordinasyonu ve faaliyetleri, vatandaşlardan ilgi gördü.

Programa Kaymakam Müfit Gültekin, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Şube Müdürü Kenan Seyrek ile vatandaşlar katıldı.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Serkan Gök - Güncel
