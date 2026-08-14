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Marmara Depremi’nin 27. Yılında Yalova’da Anma

Marmara Depremi’nin 27. Yılında Yalova’da Anma
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Yalova’da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler için Şehir Mezarlığı’ndaki Deprem Şehitliği’nde anma programı düzenlendi. Vali Usta, depremde ölenleri rahmetle anarak afetlere hazırlık ve yapı güvenliğinin önemini vurguladı.

Yalova'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, olayın 27'nci yılında mezarları başında anıldı.

Yalova Valiliği tarafından Şehir Mezarlığı'ndaki Deprem Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için dualar edildi.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta ve beraberindeki protokol üyeleri, duaların ardından Deprem Şehitliği'ndeki mezarları ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Vali Usta, yaptığı açıklamada, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaşanan büyük acının üzerinden 27 yıl geçtiğini belirterek, hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Depremlerin ve afetlerin yıl dönümlerinin, alınması gereken tedbirleri bir kez daha hatırlattığına işaret eden Usta, yapı güvenliğinin ve afetlere hazırlığın önemini vurguladı.

Programın ardından Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kaynak: AA
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