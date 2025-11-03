Marmara Denizi'nde Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Marmara Denizi'nde makine arızası nedeniyle sürüklenen 8 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından Kurtarılarak Büyükada'ya yanaştırıldı.
Marmara Denizi'nde sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sedef Adası önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin, KEGM-4 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek, Büyükada'ya emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel