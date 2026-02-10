Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
Tekirdağ'da etkili olan poyraz, deniz ulaşımında kesintilere yol açtı. Hızı saatte 40 km'ye ulaşan rüzgar nedeniyle 8 şilep ve tanker beklemede. Balıkçılar da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.
Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Tekirdağ'da balıkçılar da olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamadı.
Poyrazın iki gün etkili olması bekleniyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel