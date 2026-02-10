Haberler

Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da etkili olan poyraz, deniz ulaşımında kesintilere yol açtı. Hızı saatte 40 km'ye ulaşan rüzgar nedeniyle 8 şilep ve tanker beklemede. Balıkçılar da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Tekirdağ'da balıkçılar da olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamadı.

Poyrazın iki gün etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı

Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Türk, verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu

Verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu
Tel Aviv ve Atina'nın uykularını kaçıran fotoğraf! Bölgede büyük panik hakim

2 ülkenin uykularını kaçıran fotoğraf! Panik gitgide büyüyor
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde

Herkesi utandıran görüntüleri yeniden gündem oldu
Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi

Temizlik görevlisi, bu görüntülerin ardından işten atıldı
Ahmet Türk, verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu

Verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu
İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
ABD'nin petrol ablukası Küba'yı fena vurdu! Uçak seferleri durdu

Trump'ın ablukası ülkeyi fena vurdu! Uçuşlar yapılamıyor