Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem

Ege Denizi beşik gibi! Depremlerin sayısı da şiddeti de endişe verici
Sessiz sedasız gittiler! TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor

Erdoğan tarih verip büyük tehlikeye dikkat çekti
Netanyahu, Trump ile Orta Doğu haritasını yeniden çizeceklerini söyledi

"Orta Doğu haritasını yeniden çizeceğiz"

Marmara Denizi'nde Müsilaj Yeniden Görüldü

Marmara Denizi'nde Müsilaj Yeniden Görüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2021'den bu yana belirli aralıklarla ortaya çıkan müsilaj, bu kez Adalar ilçesinin kıyı kesimlerinde yoğunlaşarak yeniden görülmeye başlandı. İBB'ye bağlı ekipler temizleme çalışmaları yürütüyor.

Marmara Denizi'nde 2021'den bu yana belirli aralıklarla ortaya çıkan müsilaj, Adalar ilçesinin kıyı kesimlerinde yeniden görülmeye başladı.

"Deniz salyası" olarak da bilinen müsilaj, özellikle Kınalıada, Burgazada ve Heybeliada'da yoğunlaştı. Müsilaj, liman bölgelerinde ve teknelerin bağlı olduğu balıkçı barınaklarında yayılım gösteriyor.

Limana yakın bazı noktalarda öbekler halinde görülen müsilajı temizleme çalışması da yapılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSTAÇ ekipleri, Heybeliada'da deniz yüzeyindeki müsilajı temizlik çalışması yürütüyor.

Anadolu Ajansı ekiplerince, Marmara Denizi'nin Adalar bölgesindeki müsilaj dronla görüntülendi. Görüntülere göre, özellikle kıyı kesimlerinde etkili olan müsilaja Büyükada'da rastlanmazken, diğer adalarda ise yer yer etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ümit Türk - Güncel
img

Beşiktaş'tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması
img

Türkiye, o ülkenin parasını döviz listesinden çıkardı
img

Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler

Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler
İstanbul'a daha yeni geldi: Galatasaray'dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı

Galatasaray'dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı
Sedat Peker üniversiteden mezun oldu

Sedat Peker üniversite bitirdi! Okuduğu bölüm de bir hayli ilginç
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı! Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı

150 sanatçıya inceleme başlattı! Biri var ki milyonları gizlemiş
Okan Buruk, Yunus Akgün'e hayatının şokunu yaşattı

Okan Buruk, Yunus'a hayatının şokunu yaşattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.