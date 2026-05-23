Haberler

Marmara Denizi'nde gemide yaralanan personel tahliye edildi

Marmara Denizi'nde gemide yaralanan personel tahliye edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmara Denizi'nde Barbados bayraklı bir kuru yük gemisinde çalışan Suriye uyruklu I.A., yüksekten düşerek kalça ve belinden yaralandı. UMKE ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilen işçi hastanede ameliyata alındı.

MARMARA Denizi açıklarında bulunan bir kuru yük gemisinde çalışan yabancı uyruklu I.A. (21), yüksekten düşerek yaralandı. Kalça ve belinde kırıklar oluştuğu öğrenilen çalışanın tıbbi tahliyesini Yalova UMKE ekipleri ile Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Marmara Denizi Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy açıklarında Barbados bayraklı DSM EVERTON isimli kuru yük gemisinde meydana geldi. İddiaya göre, gemide usta gemici olarak çalışan ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen I.A., dengesini kaybetmesi sonucu yüksekten düştü. Diğer çalışanların fark etmesi üzerine bölgeye Yalova UMKE ile Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı çalışanın tıbbi tahliyesini gerçekleştirerek, Yalova Setur Marina'ya intikal ettirdi. Burada yaralı çalışan, sağlık ekibine teslim edildi. Ambulans ile hastaneye sevk edilen I.A.'nın ameliyata alındığı bildirildi. I.A.'nın belinde ve kalçasında kırıklar oluştuğu öğrenilirken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

CHP Kurultayı soruşturmasında çok sayıda tutuklama
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı

CHP'de bildiri çatlağı! O başkan imza atmadı, toplantıyı terk etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TBB Başkanı Erinç Sağkan'dan Özgür Özel'e ziyaret

Türkiye Barolar Birliği'nden CHP'ye ziyaret! Bir çağrısı var
Yüksel Yıldırım iki oyuncunun ismi verdi: Galatasaray'dan istiyoruz

İsimlerini verip ''Galatasaray'dan istiyoruz'' dedi! İşte o yıldızlar
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
Türk futbolunun önemli kulüplerinden Altınordu devrediliyor

Türk futbolunun önemli kulüplerinden biriydi! Satışa konuldu
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Mahmut Uslu'dan teknik direktör açıklaması: Yabancı ve Türk 2-3 alternatifimiz var

Herkes Aykut Kocaman tek aday derken... Büyük sürpriz duyuruldu

Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek

Kulislerden sızan zam iddiası milyonları üzecek