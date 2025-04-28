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Marmara Denizi'nde Fırtına Seferleri İptal Ettirdi

Marmara Denizi'nde Fırtına Seferleri İptal Ettirdi
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Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları ve İDO bazı seferlerini iptal etti. Kabataş-Kadıköy-Moda-Bostancı ve Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferlerinden bazıları iptal edildi.

Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle 12.00 Kabataş-Kadıköy-Moda-Bostancı seferinin Moda İskelesi uğraması yapılamayacağı bildirildi.

İDO'dan yapılan açıklamada ise "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa-Armutlu-Yenikapı- Kadıköy 12.30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
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