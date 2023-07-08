Marmara Denizi'nde facianın eşiğinden dönüldü: 4 kişi son anda kurtarıldı
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Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında alabora olan teknedeki 4 kişi son anda kurtarıldı. Tekneyle gezintiye çıkan vatandaşlar, ters yönde gelen dalga yüzünden denize düştü. Özel bir liman işletmesi personelleri tarafından kurtarılan vatandaşlar, hastaneye kaldırıldı.
Marmara Denizi'nde facianın eşiğinden dönüldü: 4 kişi son anda kurtarıldı
TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında facianın eşiğinden dönüldü. Alabora olan teknedeki 4 kişi son anda kurtarıldı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine Barbaros Mahallesi açıklarında meydana gelen olayda tekneyle gezintiye çıkan 4 kişi, ters yönde gelen dalga yüzünden yan yatan tekneden düşerek denizde çırpınmaya başladı. Yan yatan teknelerine tutunarak denizin üzerinde durmaya çalışan vatandaşları fark eden özel bir liman işletmesi personelleri vatandaşları bulundukları yerden kurtardı.
Kıyıya çıkartılarak, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan 4 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.