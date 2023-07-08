Marmara Denizi'nde facianın eşiğinden dönüldü: 4 kişi son anda kurtarıldı

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında alabora olan teknedeki 4 kişi son anda kurtarıldı. Tekneyle gezintiye çıkan vatandaşlar, ters yönde gelen dalga yüzünden denize düştü. Özel bir liman işletmesi personelleri tarafından kurtarılan vatandaşlar, hastaneye kaldırıldı.