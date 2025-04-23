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Marmara Denizi'nde 3,9 Büyüklüğünde Deprem

Marmara Denizi'nde 3,9 Büyüklüğünde Deprem
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Marmara Denizi'nde saat 12.13'te meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları. Depremin derinliği ise 6,99 kilometre olarak belirlendi.

Marmara Denizi'nde saat 12.13'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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