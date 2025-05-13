İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

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Marmara Denizi'nde 3,8 Büyüklüğünde Deprem

Marmara Denizi'nde 3,8 Büyüklüğünde Deprem
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Marmara Denizi'nde saat 07.18'de, merkez üssü Büyükçekmece'ye yakın bir bölgede 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6,84 kilometre olarak belirlendi.

Marmara Denizi'nde saat 07.18'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 20,66 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 6,84 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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