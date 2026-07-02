Beylikdüzü açıklarında makine arızası yapan tekne kurtarıldı
Marmara Denizi Beylikdüzü açıklarında makine arızasıyla sürüklenen ve 2 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince yedeklenerek marina'da emniyete alındı.
MARMARA Denizi'nde Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, TAHLİSİYE-14 botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'da emniyete alındı" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı