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Beylikdüzü açıklarında makine arızası yapan tekne kurtarıldı

Beylikdüzü açıklarında makine arızası yapan tekne kurtarıldı
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Marmara Denizi Beylikdüzü açıklarında makine arızasıyla sürüklenen ve 2 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince yedeklenerek marina'da emniyete alındı.

MARMARA Denizi'nde Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, TAHLİSİYE-14 botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'da emniyete alındı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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