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Balıkesir'de kayıp olarak aranan kişi denizde ölü bulundu

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Balıkesir'in Marmara ilçesinde 7 Haziran gecesi evinden ayrılan 58 yaşındaki Yahya Çelik, polis ve sahil güvenlik ekiplerince iskele altında deniz yüzeyinde hareketsiz halde bulundu. Çelik'in dengesini kaybederek denize düştüğü değerlendiriliyor.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde kayıp olarak aranan kişi denizde ölü bulundu.

7 Haziran gecesi evinden ayrılan 3 çocuk babası Yahya Çelik'ten (58) haber alamayan yakınları dün durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek Çelik'in son olarak ilçe merkezindeki dolgu iskelesi yönüne gittiğini tespit etti.

Aramalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, iskelenin altında deniz yüzeyinde hareketsiz halde bir kişiyi fark etti.

Sahil güvenlik ve polis ekiplerince denizden çıkarılan cansız kişinin Yahya Çelik olduğu belirlendi.

İlk değerlendirmelere göre Çelik'in dengesini kaybederek denize düşmüş olabileceği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Tarık Köse
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