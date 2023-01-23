Hızı 50 kilometreyi bulacak! Marmara için fırtına uyarısı var, bu saat aralığına dikkat

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürecek. Fırtına uyarısı yapılan Marmara'da ise rüzgarın hızının 50 km'yi bulacağı tahmin ediliyor. Özellikle bu akşam saat 18.00-24.00 arasında rüzgarın kuvvetini artırması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIKTA DEĞİŞİKLİK YOK

Öte yandan hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR MARMARA'YI ESİR ALACAK

Rüzgar genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Özellikle bu akşam saat 18.00-24.00 arasında rüzgarın kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor.