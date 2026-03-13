Haberler

Silivri'de Marmara Ceza Kampüsü'nün Otopark ve Ulaşım İhtiyacı İçin Acele Kamulaştırma Kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Silivri Semizkumlar Mahallesi'nde iki parsel, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nün otopark ve ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla acele kamulaştırıldı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı kararıyla, Silivri Semizkumlar Mahallesi'ndeki iki parsel, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nün otopark ve ulaşım ihtiyacı için acele kamulaştırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, İstanbul Silivri ilçesi Semizkumlar Mahallesi'nde yer alan özel mülkiyete konu 8378 ada 5 parsel ve 8379 ada 6 parsel numaralı taşınmazlar, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nün ihtiyaçları için acele kamulaştırıldı.

Kararın, kampüsün otopark ihtiyacının karşılanması ve kampüse ulaşımın güvenli şekilde sağlanması amacıyla alındığı belirtildi. Acele kamulaştırma işlemi, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca uygulamaya konuldu.

Kaynak: ANKA
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar

Savaş uçakları peş peşe vurdu! Şiddetli patlamalar canlı yayında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan 'Hamaney'in eşi öldü' iddialarına yalanlama

İran Hamaney'in eşiyle ilgili iddiayı yalanladı
Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler

Sessiz denilen Putin, savaşı kazandıracak adımı çoktan atmış
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız

Gittikçe artan bir tehlikeyi işaret etti: Hazırlıklı olmalıyız
Artan petrol fiyatları Rusya'nın işine yaradı

İran'ın dünyayı yakan kararı, sadece Putin'in işine yaradı
İran'dan 'Hamaney'in eşi öldü' iddialarına yalanlama

İran Hamaney'in eşiyle ilgili iddiayı yalanladı
Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor

Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak

Dünyayı bekleyen felaket: Süreçten Türkiye de nasibini alacak