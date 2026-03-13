Silivri'de Marmara Ceza Kampüsü'nün Otopark ve Ulaşım İhtiyacı İçin Acele Kamulaştırma Kararı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı kararıyla, Silivri Semizkumlar Mahallesi'ndeki iki parsel, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nün otopark ve ulaşım ihtiyacı için acele kamulaştırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, İstanbul Silivri ilçesi Semizkumlar Mahallesi'nde yer alan özel mülkiyete konu 8378 ada 5 parsel ve 8379 ada 6 parsel numaralı taşınmazlar, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nün ihtiyaçları için acele kamulaştırıldı.

Kararın, kampüsün otopark ihtiyacının karşılanması ve kampüse ulaşımın güvenli şekilde sağlanması amacıyla alındığı belirtildi. Acele kamulaştırma işlemi, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca uygulamaya konuldu.

Kaynak: ANKA