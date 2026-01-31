Marmara'nın batısı için 'fırtına' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, yarın Marmara Bölgesi'nin batısı için fırtına beklendiği belirtildi.

MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Kırklareli ve Edirne'nin güneyinde (Enez, Keşan, Meriç, Uzunköprü ve İpsala) doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Yetkililer, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.