Marmara Bölgesi'nde Fırtına Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yaparak dikkatli olunması çağrısında bulundu. Rüzgarın kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına şeklinde eseceği belirtilirken, çeşitli olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapıp, dikkatli olunması yönünde çağrıda bulundu.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; rüzgarın, yarın akşam ile cuma günü sabah saatleri arasında Marmara Bölgesi'nde (İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli ve Yalova), güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.